شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ إجراءات إطلاق الأوكازيون الصيفى 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق الأوكازيون الصيفي 2024 لإتاحة طرح المنتجات بأسعار مخفضة وسيتم بدء العمل بالتخفيضات الصيفية اعتبارا من يوم 5 أغسطس 2024 ولمدة شهر.

وتتضمن إجراءات الأوكازيون الصيفى 2024 ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، كما نص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشار إلي أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك استفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة ، كما وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات.