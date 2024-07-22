شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو.

وقالت الكنيسة، في بيان لها: تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، وكافة أركان الدولة المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي كللت جهود الوطنيين الشرفاء بالحصول على الاستقلال، ليتمكن المصريون من حكم أنفسهم وبناء دولة قوية تملك قرارها وإرادتها.

واختتمت: نُصلّي أن يحفظ الرب القدير مصر شعبًا وحكومة وليبارك كل الجهود المخلصة والأمينة لتحقيق آمال المصريين في بناء الوطن وإنجاز أهداف الجمهورية الجديدة.