الصحة لمصراوي: لم نرصد حالات إصابة بحمى غرب النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، أن مصر لم ترصد أي حالات مشتبه في إصابتها بحمى غرب النيل.

وشدد "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي على أن "الدول لا تأخذ إجراءاتها الاحترازية بناءً على تقارير إعلامية، وهناك آلية تتخذ على أساسها الدول تلك الإجراءات الاحترازية".

ووفق مساعد وزير الصحة، فإن تلك الآلية تتمثل في الإبلاغ من خلال منسق اللوائح في منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء عن ظهور حالات أو تفشي أمراض معينة والتوصيات التي ينبغي اتباعها، مشددًا في الوقت ذاته على أن "هذا لم يحدث فيما يتعلق بحمى غرب النيل".

وأكد أنه "دائمًا ما يكون هناك كتب دورية للحجر الصحي لرفع درجة الاستعداد من باب الاحتراز وتنشيط الإجراءات اللازمة".

كانت إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، قررت رفع درجة الاستعداد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ لتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من إسرائيل خلال الوقت الراهن.

ووفق منشور حصل عليه الخليج 365، يأتي ذلك بناءً على متابعة سير الحالة الوبائية لمرض حمى غرب النيل وانتقاله إلى الإنسان، وما تم نشره على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية من ظهور حالات إصابة ووفيات بالمرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة ما يزيد عن 32 حالة جراء إصابتهم بحمى غرب النيل، فضلًا عن إصابة 440 شخصا آخرين.

وطالبت إدارة الحجر الصحي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الصحية الوقائية بمنافذ الدخول على رأسها إجراءات وقائية حيال الركاب عن طريق إجراء الفرز الصحي (المناظرة) لجميع القادمين علي الرحلات الأساسية أو الخاصة القادمة من إسرائيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمعرفة أطقم الحجر الصحي بمنافذ الدخول.

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