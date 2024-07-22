حزب حماة الوطن يهنئ الشعب المصري بذكرى 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الحزب أن هذه الثورة التي كانت ملهمة لكل حركات التحرر في المنطقة، كانت أيضا البداية لتحديد مصير الشعب المصري وتحقيق إراداته في رسم مستقبل بلاده، لتنطلق بعدها مصر في بناء الدولة بكافة مؤسساتها، على الرغم من التحديات والعراقيل التي واجتها بعد هذا التاريخ.

وأشار حماة الوطن، إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل بناء الجمهورية الجديدة بأياد مصرية خالصة، تتنوع فيها كافة أشكال التنمية لتغطي كل المحافظات، لتحقق الحياة الكريمة لكل المصريين.