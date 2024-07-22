"40 متر تحت الأرض".. ضبط عصابة تُنقب عن الآثار داخل عقار في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 6 أشخاص حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار في القاهرة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالعقار "ملك إحدهم"، وعُثر على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 40 متر) وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.