قرار قضائي جديد بشأن دعوى تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، لجلسة 26 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

اختصمت الدعوى رقم 48764 لسنة 77 ق، رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقالت الدعوى إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف مقيم الدعوى، أنه طالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية، وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاه لرفع هذه الدعوى، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا.. كما ورد في الإنجيل المقدس أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض.