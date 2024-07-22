النساجون الشرقيون: السيطرة على حريق بمعرض بالمعادي ولا خسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب في معرض شركة النساجون الشرقيون للسجاد في المعادي، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الحريق المحدود الذي نشب في البدروم، لم يُسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات أو خسائر كبيرة بالمبنى أو المباني المجاورة، ويتم التحقيق الآن للتعرف على ملابسات الحادث.

وتؤكد إدارة النساجون الشرقيون أنها تعطي الأولوية لسلامة وأمن موظفيها وعملائها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة لكل من يتعامل معها، حيث يأتي الأمن والسلامة على رأس أولوياتها.