شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بسرعة تشغيل المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا لمتابعة موقف البنية التحتية بـالمنطقة الصناعية والاستثمارية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية، وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

واطلع المحافظ على ملفات العمل الجارية وأبرز المعوقات التي تواجه انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي الجديد والخاص بخدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمقر الجهاز.

وكلف المحافظ بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية والتنسيق مع وزارة التخطيط لبدء تشغيل المركز التكنولوجي للمنطقة الصناعية لخدمة المستثمرين، وذلك لتسهيل كافة المعاملات.

وعقب اللقاء، تفقد محافظ الجيزة قطاعات المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، وذلك لمعاينة الوضع العام للمنطقة على الواقع ومقوماتها وسبل تنميتها في إطار خطة الدولة نحو الاهتمام بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتهيئة المناخ الملائم لأصحاب المصانع والهيئات الاستثمارية والعاملين، بذلك القطاع الهام بما يحقق التنمية الاقتصادية.

وتفقد محافظ الجيزة غرف الطلمبات ومحطة المياه الخاصة بالمنطقة الصناعية والبالغ طاقتها 10 آلاف م3 يوميًا، موجهًا بضرورة إجراء الصيانات الدورية لهما للحفاظ على كفاءتها.

وكلف المحافظ بضرورة وضع دراسة بالتنسيق مع الاستشاري المختص لاتخاذ خطوات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 26 ألف م3 بالتعاون مع الجهات المعنية.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطه المعالجة للمنطقة الصناعية وتنفيذ خطوط الانحدار، والتي وصلت نسبة تنفيذها من 70 إلى 90%، مؤكدًا ضرورة تحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لما لها من أهمية عاجلة.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان.



المحافظ يكلف بسرعة افتتاح وتشغيل المركز التكنولوجي الجديد



محافظ الجيزة يعاين كفاءة تشغيل محطة المياه التابعة للمنطقة الاستثمارية