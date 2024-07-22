شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بأسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور أحمد محمد السيد رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بأسيوط وأعضاء مجلس إدارة النادي.

تناول اللقاء تقديم التهنئة للمستشار أحمد عبد الحميد عبود، بمناسبة رئاسة مجلس الدولة، مُتمنين له التوفيق والنجاح والسداد ورحب المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة بضيوفه الكرام.



