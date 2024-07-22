شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يستقبل طبيبة مستشفى المراغة وأسرتها والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتورة سمر أنور، التى تعمل طبيبة فى مستشفى المراغة المركزي وأسرتها، تقديرا لأهمية دور الأطباء في منظومة الصحية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، تقديره التام لأطباء مصر على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبى كافة، والعمل على توفير كافة السبل التي تكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل، وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام، مختتما حديثه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح لجميع أبنائه من الفرق الطبية في جميع محافظات الجمهورية.