شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يشارك في ورشة عمل عن التغيرات الزمنية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، فى ورشة العمل التى نظمتها جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفر الشيخ.

وأقيمت ورشة العمل تحت عنوان: "التغيرات الزمنية فى الغطاء الأرضى فى بحيرة البرلس وحولها باستخدام تعلم الآلة والتعلم العميق"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلى لجنة الفريق البحثى للمشروع.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات والهيئات البحثية وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الهيئة تتمتع بإمكانيات هائلة يمكن استغلالها فى تطوير المنظومة البحثية والتعليمية فى مصر، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطنى.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبدالرازق دسوقى شرحًا مُبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ فى مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، مؤكدًا أهمية تعزيز سُبل التعاون المُشترك لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها فى خدمة أهالى محافظة كفر الشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مُقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة، مضيفًا أن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، هى جزء من وزارة البحث العلمى، لذا تتشرف الجامعة بالتعاون معها فى العديد من المجالات.

ومن جانبه، أعرب اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفر الشيخ عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بأهمية دور الجامعة البحثى والتعليمى وخدمة المجتمع، مُتمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق فى تحقيق مراكز مُتقدمة على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تناولت استخدام أحدث الطرق فى الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعى والعمل المساحى فى رصد التغيرات فى الغطاء الأرضى والتغير فى حدود بحيرة البرلس فى الفترة من 1980 إلى2024، وشارك فى ورش العمل كل من الدكتورة صفاء محمد حسن، رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية ورئيس شعبة التدريب العلمى والدراسات المستمرة، والدكتور أشرف حلمى، رئيس شعبة استقبال وتحليل البيانات، والدكتور سيد عبده، مدير محطة استقبال البيانات بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، والدكتور أحمد قطب، مبرمج بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وأحمد سعيد عجلان، مدير مركز نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة، والدكتور سيف الدين محمد أبوخشبة، مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة كفرالشيخ، والدكتور وائل مصطفى محمود، مدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة كفرالشيخ.

وعلى هامش اللقاء، قام رئيس الجامعة والمحافظ ورئيس الهيئة بجولة تفقدية لزيارة منشآت الجامعة والمدينة الطبية؛ لمتابعة ما شهدته الجامعة من تطورات هائلة خلال فترة زمنية وجيزة.