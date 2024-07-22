شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يجدد دعوته للمجتمع الدولي للتدخل الحاسم لوقف نزيف الدم الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنالكيان الصـهيوني الإرهابى مازال يرتكب جريمة تعد الأبشع على مدار القرن الحادى والعشرين ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ويجدد المرصد مناشدته المجتمع الدولى من أجل التدخل الحاسم لردع هذا الكيان عن الاستمرار فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين العُزل من النساء والأطفال والشيوخ.

واستمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتـلال الصـهـيوني بحق الفلسطينيين الأبرياء بقطاع غزة وبالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال لأوامر جديدة بتهجير قسرى للفلسطينيين من بلدات شرق ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى الأحياء الواقعة غربها، وذلك فى ظل أوضاع إنسانية وطبية بالغة الصعوبة، شن جيش الاحتلال صباح اليوم غارات مكثفة على المناطق الشرقية من خان يونس أسفرت عن استـشهاد 40 فلسطينيًا وسط توقعات بارتفاع العدد، فضلًا عن إصابة المئات من الأبرياء.

ووفقًا للدفاع المدنى الفلسطينى فى غزة، فإن الاحتلال طالب أكثر من 400 ألف مواطن فلسطينى بمغادرة المناطق الشرقية لخان يونس، والتوجه إلى منطقة المواصى غرب خان يونس، والتى تحولت إلى بؤرة نزوح تكتظ بمئات آلاف من الفلسطينيين، فى ظل بيئة لا تتوفر بها العوامل الأساسية للحياة الآدمية، من مياه أو كهرباء أو دورات مياه، وهو ما فاقمه منع وصول المساعدات الإنسانية التى لا تكفى من الأساس الأعداد الهائلة من النازحين.