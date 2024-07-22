بيان جديد من التعليم بشأن لجان أولاد الأكابر.. هل تنجح الوزارة في منع التحايل على الإجراءات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات المنظمة لفحص تحويلات الثانوية العامة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات تضمنت حظر قبول أي تحويلات "المدارس الرسمية أو الخاصة" إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2023ـ 2024.

وتعرف الإدارات المحظورة إعلاميًا بـ"مدارس أولاد الأكابر"، إذ أنه على الرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمحاربة الغش داخل تلك اللجان، إلا أن هذا لم يمنع البعض من التحايل على الإجراءات من خلال إجراء بعض التحويلات للطلاب من مدارسهم الأصلية لمدارس بعض المحافظات التي اشتهرت بالشغب.

ويمكن لمنع هذا التحويل تسهيل السيطرة على لجان تلك المدارس من قبل أهالي الطلاب، فيما يعرف بـ"لجان الأكابر".

وفي عام 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض نتائج الثانوية العامة ظهر فيها حصول أبناء عائلات بعينها على مجاميع مرتفعة، ما طرح العديد من التساؤلات حول حالات الغش الجماعي في الامتحانات، والتسبب في ضجة واسعة، إذ كانت هناك حالة من الجدل آنذاك على لجان الأكابر تحديدا في امتحانات الثانوية العامة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا وزارة التربية والتعليم، آنذاك، بالتحقيق والنظر في مجاميع هؤلاء الطلاب الذين ينتمون إلى لجان الأكابر والتي تخطى غالبية مجاميعها بـ90%.

تعليق طارق شوقي على لجان أولاد الأكابر.

في هذا التوقيت، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، على تفوق أولاد عائلة بالكامل بالصعيد في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أنه سيتم فحص أوراق هؤلاء الطلاب.

ولفت شوقي في تصريحات سابقة، إلى أن العائلة لديها أولاد كثيرون، منهم من حصل على مجموع كبير، ومنهم من لم يحصل، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة لبحث الأمر، وفي حالة وجود شبهة ستكون هناك بعض القرارات.

رضا حجازي يعلق على لجان أولاد الأكابر

في السياق ذاته، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، أن لجان الثانوية العامة التي شهدت شغبا وغشا العام الماضي والمعروفة باسم لجان الأكابر، لن يُعقد فيها لجان ثانوية عامة مرة أخرى.

وأوضح حجازي، أن هناك تحويلات للطلاب إلى لجان بعينها، ولن تُقبل أي تحويلات إلا بموافقة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة برئاسة خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

قائمة بأسماء اللجان التي حدث بها شغب

هذه القرارات، دفعت وزارة التربية والتعليم بإعداد قائمة بأسماء لجان امتحانات الثانوية العامة التي شهدت أعمال شغب وغش خلال امتحانات عام 2022.

ووفقا للوزارة، فإن الهدف من هذه القائمة هو زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بها.

وبحسب الوزارة، فإن القائمة شملت لجانًا بمحافظات: "الجيزة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

وطالبت الوزارة بضرورة التنبيه على مسؤولي الإدارات التعليمية التي تتبعها هذه اللجان بعدم التوقيع على أوراق تحويل أي طلاب جدد للامتحان فيها غير طلابها الأساسيين.

كما طالبت التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بالمنطقة المحيطة باللجنة عامًا دراسيا سابقا، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي، مؤكدة أن الإجراءات تأتى لمنع أي محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين.

حظر التحويل من التعليم

اليوم الاثنين، أعلنت وزارة التربية والتعلم والتعليم الفني بناء على توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أنه استكمالًا للجهود المبذولة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب في مرحلة الثانوية العامة تم تشكيل لجان مركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام.

ووفقا للوزارة، فإن اللجنة ستقوم بالبت في قبول التحويل من عدمه استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت الوزارة على حظر قبول أي تحويلات " المدارس الرسمية أو الخاصة" إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأكدت أنه لن يتم استلام أي تحويلات من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية وسيتم التعامل فقط مع مندوبي المديريات التعليمية.