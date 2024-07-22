ننشر أسماء المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلن طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.

وأوضح العوضي في منشور له عبر منصة "إكس" أن ‏الشعب المصري يتطلع إلى جلسات الحوار الوطني لمتابعة قرارات الحبس الاحتياطي وينتظر مخرجات موضوعية تزيل حالة الاحتقان.

وأضاف قائلا: لن يتم ذلك إلا اذا توافرت الإرادة السياسية لتنفيذ تلك المخرجات وجعلها موضع التطبيق في إطار من احترام الدستور والقانون.

وكان الحوار الوطني قد توجه في بيان له اليوم الإثنين، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مثمنا حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

وأضافت اللجنة في بيانها أن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.