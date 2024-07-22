شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى بيلوسى تدعم ترشح كاميلا هاريس لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 22 يوليو 2024 08:43 م
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسى بيلوسى تدعم ترشح كاميلا هاريس لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، أمس الأحد، الانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء حملته الانتخابية.. وبعد ساعات أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
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