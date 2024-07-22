شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة اليابان في مصر وجايكا تنظمان ندوة تعليم الأطفال من خلال اللعب والان مع تفاصيل الخبر

تنظم سفارة اليابان في مصر وجايكا ندوة لمدة يومين بعنوان "التعلم من خلال اللعب في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة" يومي 28 و 29 يوليو 2024، كجزء من مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة - المرحلة الثانية" ، وفقا لبيان من سفارة اليابان بالقاهرة اليوم.

وقال البيان: في مصر يولد ما يقرب من 2.5 مليون طفل سنويا، بينما يبلغ معدل الالتحاق بالحضانات 8 %فقط اما معدل الالتحاق برياض الأطفال فهو حوالي 3 %فقط فهناك العديد من التحديات في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم، من بينها تردد بعض الاباء في ترك أطفالهم في دور الحضانة ومراكز الرعاية خوفا من عدم وجود بيئة صحية وآمنة بها، فضلا عن جودة الرعاية المقدمة التي تستوجب أن يكون العاملين في مجال رعاية الأطفال لديهم قدر كبير من المعرفة والمهارات المؤهلة للقيام بذلك، والتي بدورها تستلزم الأخذ في الاعتبار مراحل نمو الأطفال ومتطلباتها.

وفي عام 2021، أقرت وزارة التضامن الاجتماعي معايير الجودة الوطنية للحضانات، وفي مارس 2024 أعلنت الحكومة المصرية عن الا ستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة. أعلنت الحكومة اليابانية والمصرية عن مبادرة الشراكة التعليمية المصرية اليابان ية (EJEP) بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الدراسات العليا.

تم إرسال 75 متطوعا يابانيا للتعاون الخارجي (JOCV) في مجال تنمية الطفولة المبكرة من اليابان إلى مصر منذ عام 1996. ومنذ عام 2017 ومن خلال التعاون الفني، تعمل جايكا مع وزارة التضامن الاجتماعي على القيام بأنشطة مختلفة لتمكين العاملين في مجال رعاية الأطفال و الموظفين الإداريين والقيام بأنشطة تعليمية تستهدف أولياء الأمور وكجزء من جهودها، بدأ للتو تدريب 1000 عامل في مجال رعاية الأطفال في 500 حضانة في 9 محافظات بهدف مساعدة العاملين في مجال رعاية الأطفال الذين يتعاملون مع نمو الأطفال بشكل يومي على اكتساب المعرفة والمهارات والسلوك اللازم.

ويدعى لحضور هذه الندوة جميع العاملين في مجال رعاية الأطفال والمعلمين والمسئولين في المدارس المصرية اليابانية وكل من يعمل في مجال تنمية الطفولة المبكرة.



