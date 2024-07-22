شكرا لقرائتكم خبر عن "تموين القاهرة" تستعد لبدء الأوكازيون الصيفي 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة الاستعداد لبدء العمل بالأوكازيون الصيفى لعـام 2024 اعتبـاراً يوم 5 أغسطس المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، على أن تلتزم الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وفقا لقرار الدكتور شرريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وشدد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة على ضرورة إلتزام التجار بإستخراج تصاريح الأوكازيون من المديرية حتى لا يتم تحرير محاضر ضد المخالفين، لافتا إلى توجيه حملات مكثفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ضرورة التزام التجار وأصحاب المحلات التجارية بشروط وضوابط الأوكازيون فور البدء في العمل به، كما سيتم متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.

ويهدف الأوكازيون الصيفى 2024 إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة .