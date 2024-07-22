شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية بمستشفى جرجا العام والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميدانى على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أى قصور فى مستوى الخدمة الطبية، حيث استأنف الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، جولته التى بدأها اليوم فى محافظة سوهاج، بتفقد مستشفيات "الهلال للتأمين الصحى، وجرجا العام، وحميات جرجا، ووحدة صحة الخلافية).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، خلال تفقده مستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال، وغرفة الإنعاش القلبى الرئوى، ووحدة القسطرة، والباطنة ومناظير الجهاز الهضمى، والعناية المركزة، كما استمع إلى شرح مفصل لإمكانيات وتجهيزات المستشفى، من أسرة عناية مركزة وحضانات، وأسرة إفاقة وغسيل كلوى، وعلاج كيماوى، ومعدلات التردد، ومعدل إنجاز العمليات الخاصة بمبادرة قوائم الانتظار.

وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير حرص على التحدث مع المرضى المترددين على المستشفى، للوقوف على مستوى رضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم والوقت المستغرق للحصول عليها، واستمع لشكاوى بعض المواطنين حول نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا أن وزارة الصحة حريصة على توفير كافة النواقص فى أقرب وقت.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، أكد على توفير كافة المستلزمات الطبية، لإنجاز عمليات قوائم الانتظار خاصة فى حالات قسطرة القلب، وطالب بسرعة استكمال أعمال التطوير والتجهيزات بالأقسام لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التنويه وتوعية المواطنين، بالعيادات المسائية فى مستشفيات هيئة التأمين الصحي.

ثم استأنف الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، جولته الميدانية، بتفقد مستشفى جرجا العام، بمرافقة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، والدكتور بيتر وجيه القائم بتسيير اعمال رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة هنادى محمد مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وبمشاركة عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، تفقد عدد من أقسام مستشفى جرجا العام، وأوصى بنقل مرضى الغسيل الكلوى للمستشفيات والمراكز الطبية المجاورة، مشيراً إلى توفير عيادات متنقلة فى التخصصات الطبية ( باطنة، أطفال، جراحة، أسنان) لدعم الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، لحين استلام المبنى الجديد للمستشفى خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير استمع خلال المرور لشكاوى المواطنين من نقص الأطباء فى بعض التخصصات الطبية، وعدم توافر بعض المستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوى، وقد أكد على التنسيق الفورى مع قطاعات الوزارة المختلفة لتوفير تللك المستلزمات.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن نائب الوزير زار خلال جولته التفقدية، مستشفى حميات جرجا واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها، واطلع على معدلات التردد، وأكد على ضرورة تفعيل دور الحوكمة فى كافة القطاعات الطبية بالمحافظة.

وتابع نائب الوزير جولته بتفقد وحدة صحة الخلافية بإدارة جرجا، وطالب بتوفير تكييف للصيدلة، وتجهيز مخزن للأدوية بالوحدة، وتوفير كافة النواقص من مستلزمات عيادة الأسنان، بالإضافة إلى سرعة توفير ميزان أطفال، وأكد على تفعيل البصمة لسرعة ميكنة منظومة الحضور والانصراف.

واستطرد المتحدث الرسمى للوزارة، أن نائب الوزير اطمئن على معدلات التردد للمستفيدين من المبادرات الرئاسية، فضلًا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك، وشدد على اتباع منظومة الحوكمة لربط المنظومة الصحية، والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

من جانبه رحب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وقيادات وزارة الصحة، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التى تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، ورفع كفاءة المستشفيات، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالى سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لقيادات الوزارة خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على الاهتمام بمتطلبات محافظة سوهاج والحرص على تحقيق آمال وتطلعات المواطن السوهاجى فى القطاع الصحى.