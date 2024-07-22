حدث في 8 ساعات| الرئيس يفوض مدبولي في 7 اختصاصات.. والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الاثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة لدى جموع المواطنين بمختلف المحافظات أبرزها، تفويض الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي دبولي رئيس مجلس الوزراء في 7 اختصاصات، والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الأتية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية، على النحو التالي:

العظمى تصل إلى 44 ..الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 23 يوليو، على معظم أنحاء البلاد

للتفاصيل اضغط هنا:

الإفراج عن 79 من المحبوسين.. والحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي

توجَّه الحوار الوطني، في بيان صحفي، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، ما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

للتفاصيل اضغط هنا:

وزير الصحة يستقبل "طبيبة سوهاج" وأسرتها: مكتبي مفتوح لجميع الفرق الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتورة سمر أنور، التي تعمل طبيبة في مستشفى المراغة المركزي وأسرتها، تقديرا لأهمية دور الأطباء في منظومة الصحية.

للتفاصيل اضغط هنا:

بعد تشديد الرقابة الصحية.. ننشر دليل الصحة لـ"حمى غرب النيل" (إجراءات ونصائح)

رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية؛ لتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من إسرائيل خلال الوقت الراهن؛ لمواجهة مرض حمى غرب النيل بعد انتشاره في إسرائيل.

للتفاصيل اضغط هنا:

طبق البيض بـ120 جنيهًا.. "الزراعة" تطرح كميات كبيرة بـ7 محافظات "31 منفذًا متحركًا"

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة من إنتاج مشروعات الهيئة للبيع للمواطنين بسعر ١٢٠ جنيهًا للكرتونة، في ٧ محافظات من خلال ٣١ منفذًا متحركًا، فضلًا عن المنافذ الثابتة بالمحافظات.

للتفاصيل اضغط هنا:

شيخ الأزهر يهنئ الرَّئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

قدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى (72) لثورة 23 يوليو المجيدة.

‏ للتفاصيل اضغط هنا:

زيادة أسعار 3 آلاف دواء.. هل تنجح "الخطة المضغوطة" في توفير النواقص؟

سرّعت هيئة الدواء المصرية وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محلياً، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعاني منها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تفاقمها مؤخرًا.

للتفاصيل اضغط هنا:

عقارات وأزهر والعاملون بالدولة.. الرئيس السيسي يفوض مدبولي في 7 اختصاصات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

للتفاصيل اضغط هنا:

وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق

توفي مساء أمس اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ورئيس المخابرات الحربية الأسبق.

للتفاصيل اضغط هنا: