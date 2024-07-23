شعبة الأدوية: انفراجة في أزمة النواقص.. ونسعى لتأمين احتياجات المستشفيات من الأنسولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ضخ لكميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية ستؤدي لانفراجة في أزمة نقص الدواء بداية من الأسبوع المقبل.

وقال: هناك نوعان من الإنسولين وهناك الإنسولين الوطني المصري وهذا النوع من الإنسولين متوفر ويغطي القطاع الصحي الحكومي والتأمين الصحي.

وأضاف عوف في مداخلة هاتفية في برنامج "مع خيري " المذاع على قناة " المحور": "هناك نوع من الإنسولين مستورد وكان به أزمة".

وواصل عوف: "الإنسولين الذي يوجد به نقص وأزمة هو الإنسولين الذي يتم استخدامه في التخسيس وليس علاج السكر".

وتابع رئيس شعبة الأدوية: "استخدام الإنسولين في أمر آخر غير علاج السكر أمر خاطئ وبالتالي يجب استشارة طبيب قبل الحصول عليه".

وأكمل رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "هناك خط ساخن لصيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية وهو 16682 للتعرف على أقرب صيدلية من محل إقامة المواطن".