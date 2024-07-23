الصحة: توفير الطواقم الطبية لتشغيل 50 سرير رعاية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة قدمت منح تدريبية وبعثات لمديري مستشفيات سوهاج، للتدريب على إدارة المستشفيات في فرنسا والدول المتقدمة حتى يطبقوا النموذج الغربي في مستشفيات سوهاج.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "علي مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي ويذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنه تم عمل فرق متكاملة للمرور على المحافظات خلال برنامج مدته 6 أشهر والهدف منه رصد وحل جميع مشاكل المواطنين وتقييم الخدمة الصحية.

وتابع: بدأت جولة الفرق اليوم في مستشفيات سوهاج بالتعاون مع مؤسسات المحافظة وأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمة في مستشفيات سوهاج.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم في مستشفي سوهاج، أكد أنه تمت إضافة 50 سرير رعاية مركزة، مشيرا إلى أن الأسرة كانت متوفرة ولكن لم يكن متوفر عدد الأطباء اللازم.

وأضاف: قوافل العيادات المتنقلة ستظل متواجدة أمام مستشفي جرجا لحين الانتهاء من تأهيل المستشفى من جديد مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تجديد المستشفي خلال 4 أشهر على الأكثر.