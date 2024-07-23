الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض تجاوزات المنصات الرياضية مكانها المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وزارة الشباب والرياضة ولجان الشباب والرياضة بالبرلمان، واتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام، عليهم الدور الأكبر لمراقبة المنصات الرياضية.

وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لم يتم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأي تجاوزات، على الرغم من السباب المتواصل، الذي قد يصل للمحاكم.

وتابع أن المجلس منح أصحاب المنصات الإعلامية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك في إطار تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ضبط المشهد الإعلامي ومساعدة بيئة الاستثمار الواعدة في المجال الإعلامي خلال المرحلة القادمة.