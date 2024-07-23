"القومي للمرأة" ينظم ورشة تدريبية تفاعلية في إدارة المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل حول إدارة المخاطر بمقر المجلس وأيضا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استهدفت موظفي الأمانة العامة بالمجلس بالمركزى وبالفروع.

حاضر خلال الورشة الدكتور حسن إبراهيم صالح المدير العام للإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.

وتضمنت المحاضرة أهم النقاط الخاصة بإدارة المخاطر والأزمات والتي من بينها المخاطر المادية وسبل تأمين المعلومات الأمر الذي يعود بالإيجاب على تنفيذ أهداف المجلس بين الإدارات والجهات التابعة للمجلس لتقديم الخدمات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمواطنين بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتكاملها مع الخريطة الإستراتيجية للمجلس.

وناقش الحضور خلال الورشة عدد من القضايا المتعلقة بسبل إدارة المخاطر الخاصة بمشروعات المجلس وأنشطته وكيفية إدارتها للوصول إلى أقصى إستفادة ودعم نجاح المشروعات السارية كما تضمنت الورشة تطبيق للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة في مختلف الإدارات الخاصة بالمجلس وذلك عبر تحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها وأسبابها وكذلك تحديد إستراتيجية التعامل مع هذه المخاطر.

ومن المنتظر أن تسهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الورشة في دعم المشروعات الخاصة بالمجلس ما يسهم في دعم الإطار الإستراتيجي لتمكين المرأة في مصر 2023.