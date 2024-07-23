حدث ليلا| شعبة الأدوية تعلن عن انفراجه بالأنسولين.. والبابا يلتقي محافظ القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض تجاوزات المنصات الرياضية مكانها المحكمة

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وزارة الشباب والرياضة ولجان الشباب والرياضة بالبرلمان، واتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام، عليهم الدور الأكبر لمراقبة المنصات الرياضية.

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الصحة: توفير الطواقم الطبية لتشغيل 50 سرير رعاية في سوهاج

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة قدمت منح تدريبية وبعثات لمديري مستشفيات سوهاج، للتدريب على إدارة المستشفيات في فرنسا والدول المتقدمة حتى يطبقوا النموذج الغربي في مستشفيات سوهاج.

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شعبة الأدوية: انفراجة في أزمة النواقص.. ونسعى لتأمين احتياجات المستشفيات من الأنسولين

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ضخ لكميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية ستؤدي لانفراجة في أزمة نقص الدواء بداية من الأسبوع المقبل.

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بعد تأخر مشروع التطوير.. إجراء عاجل لوزير الأوقاف بشأن مسجد السيدة عائشة بالقاهرة

قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجولة على عدد من مساجد القاهرة تفقد فيها أعمال الصيانة والتطوير والحالة الإنشائية لهذه المساجد.

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البابا تواضروس يستقبل محافظ القاهرة ونوابه

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، ونوابه وعددًا مساعديه.

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ننشر أسماء المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا

أعلن طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا.

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مرصد الأزهر: إفريقيا لا تزال تعاني غياب التنسيق الأمني وتجفيف منابع تداول السلاح

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن أحد الأسباب المفضية إلى تفاقم الإرهاب في القارة الإفريقية ناتج عن غياب التنسيق الأمني ما يتسبب في وجود ثغرات أمنية لا سيّما في المناطق الحدودية، الأمر الذي أسهم في حرية تداول السلاح وتسلّل العناصر الإرهابية من بلد إلى آخر.

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