"الثقافة" تعلن برنامج احتفالات قطاعات الوزارة بالذكرى الـ 72 لثورة يوليو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أجندة الفعاليات والأنشطة التي تُنظمها وزارة الثقافة المصرية، من خلال قطاعاتها المتعددة، والتي تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثريًا، تقدمه للجمهور المصري بالقاهرة والمحافظات، بمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وتستهدف الفعاليات إلقاء الضوء على أهمية الثورة وأهدافها ونتائجها على المجتمع المصري، وتتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التثقيفية والعروض الفنية والأمسيات الثقافية والورش، وغيرها.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: "يرسخ الاحتفاء بمثل هذه المناسبات قيمتها الوطنية لدى الأجيال المتعاقبة، ويؤصل لديهم أهمية الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا القيمة التاريخية الكبيرة لثورة 23 يوليو، والتي تُمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر ‏الحديث، تجلت خلالها وحدة الجيش والشعب لبناء الجمهورية الأولى، التي شُيدت على تأصيل قيم ‏الكرامة والاستقلال والعدالة الاجتماعية، وتحقق بسببها العديد من المنجزات الاجتماعية ‏والثقافية، والاحتفاء بهذه الذكرى يُمثل احتفاءً بحدث مُهم ومُلهم بتاريخ مصر العريق".‏

وتشتمل أجندة الفعاليات على مايلي:-

- الهيئة العامة لقصور الثقافة..

تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أكثر من 60 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة والمحافظات احتفالًا بذكرى هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وتقام في الفترة من 23 يوليو حتى نهاية الشهر، وتتمثل أهم الفعاليات في:-

• إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد..

يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، عددًا مكثفًا من الفعاليات احتفالًا بذكرى الثورة، وفي القاهرة ينظم قصر ثقافة روض الفرج، الثلاثاء 23 يوليو، السابعة مساء، احتفالية تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة روض الفرج للإنشاد، وورشة رسم وتلوين، وفي اليوم ذاته يقدم "قصر ثقافة تحيا مصر" بالأسمرات، في الثامنة مساء، احتفالية فنية، تتضمن عرضًا لفرقة كورال أطفال الأسمرات، وعرضًا لفرقة الموسيقى العربية بقصر الأسمرات.

وفي الجيزة، تقيم مكتبة البحر الأعظم، الثلاثاء 23 يوليو، في الثانية عشرة ظهرًا، ورشة حكي بعنوان "ثورة 23 يوليو وتغيير مجرى التاريخ"، تقدمها الباحثة عبير السيد، بجانب ورشة فنون تشكيلية عن الثورة.

وفي القليوبية، يعقد قصر ثقافة القناطر الخيرية، الثلاثاء 23 يوليو، الثانية عشرة ظهرًا، محاضرة عن "أهم إنجازات ثورة 23 يوليو"، يشارك بها الكاتب الصحفي محمد الحلواني، كما يشهد قصر ثقافة كفر شكر، في الثامنة مساء، احتفالية تتضمن محاضرة عن "ثورة يوليو" للشاعر والباحث طارق عمران، بجانب ورش وعروض فنية.

ويقيم فرع الفيوم، عددًا من الفعاليات لرواده احتفالًا بذكرى الثورة، حيث تشهد مكتبة الطفل والشباب، بطامية، في العاشرة صباح غدّ محاضرة بعنوان "أسباب ثورة 23 يوليو"، يشارك بها عبد الله حسين، أمين المكتبة، وفي اليوم ذاته تنظم مكتبة "جرفس"، في الحادية عشرة صباحًا، احتفالية تتضمن ورشة رسم وتلوين للأطفال، وعروض مواهب، كما تستقبل بني سويف فعاليات متنوعة بعدة مواقع ثقافية.

• إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

وتتنوع الفعاليات الاحتفالية بمحافظات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، حيث تشهد الإسكندرية فعاليات متنوعة، بدأت في السادسة مساء الإثنين 22 يوليو، بقصر ثقافة الشاطبي، بلقاء بعنوان "ثورة 23 يوليو وتأثيرها على الأدب" ضمن ورشة القصة القصيرة للأديب علاء أحمد، وتُعقد في الثلاثاء 23 يوليو، الحادية عشرة صباحًا، محاضرة بعنوان "ثورة بيضاء"، تقديم الباحثة زينب محمد طه، بجمعية المعمورة البلد للتنمية.

ويقدم قصر ثقافة الشاطبي، في الحادية عشرة صباح الأربعاء 24 يوليو، ورشة تصميم لوحات فنية عن الثورة بمرسم الطفل، تدريب لميس سعيد، ويوم الجمعة 26 يوليو، يُقام في السابعة مساءً، عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بمشاركة كورال الأطفال بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، والعيد القومي للإسكندرية.

ويختتم فرع الإسكندرية احتفالاته يوم 31 يوليو، حيث يشهد قصر ثقافة الأنفوشي، في الثامنة مساءً، عرضًا فنيًا لفرقة التذوق للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.

وفي الغربية، تقام غدا الأربعاء، بقصر ثقافة طنطا، في الحادية عشرة صباحًا، احتفالية فنية، تتضمن محاضرة بعنوان "إنجازات ثورة يوليو"، يقدمها لواء متقاعد، إبراهيم عمار، بجانب عرض فني لفرقة قصر ثقافة طنطا للموسيقى العربية، ومعرض فني، وأمسيات شعرية، كما يُقدم المركز الثقافي بطنطا، يوم 26 يوليو، حفلًا فنيًا لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو، محمد الحداد، في الثامنة مساء.

وفي البحيرة، يُنظم مركز الإبداع الفني، بدمنهور اليوم الثلاثاء 23 يوليو، ندوة بعنوان "أبطالنا في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو"، تشارك بها الباحثة رشا زايد، العاشرة صباحًا، ويقيم قصر ثقافة وادي النطرون، في السابعة مساء اليوم ذاته، احتفالية فنية بهذه المناسبة لفرقة المواهب الخاصة للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد مقلد.

ويشهد قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، الثلاثاء 23 يوليو، في العاشرة صباحًا، محاضرة بعنوان "23 يوليو ثورة غيرت تاريخ مصر"، يقدمها هيثم الشرابي، عضو نادي الأدب، كما يشهد القصر في الثامنة مساءً، حفلًا فنيًا لفرقة المنوفية للموسيقى العربية.

ويستقبل النادي الاجتماعي، يومي 23 و24 يوليو، عروضًا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، في الثامنة مساء، بينما ينفذ قصر ثقافة الطفل، يوم 23 يوليو، ورشة فنية في العاشرة صباحًا، وفي يوم 28 يوليو، يعقد بيت ثقافة الحمام ندوة "ثورة يوليو والضباط الأحرار"، يقدمها الباحث ياسين عبد الكريم.

• إقليم القناة وسيناء الثقافي..

تُقام بإقليم القناة وسيناء الثقافي، الثلاثاء 23 يوليو، في التاسعة مساء، بساحة العلم بمدينة طور سيناء، عروض فنية لفرقتي تلقائيين أطفال وكبار طور سيناء، وفنون شعبية أطفال، كما يقدم قصر ثقافة شرم الشيخ، عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال شرم الشيخ في التاسعة مساء.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة العريش، يوم 28 يوليو، عرضًا فنيًا لفرقة العريش للفنون الشعبية، في التاسعة مساء، ، كما تقام عدة لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء، بفرع ثقافة السويس عن الثورة وإنجازاتها ونتائجها.

• إقليم جنوب الصعيد الثقافي..

وفي محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، يعقد قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، الثلاثاء 23 يوليو، في الحادية عشرة صباحًا، محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو نقطة مفصلية في التاريخ العربي"، للباحث أحمد عبد الحليم، ويشهد مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، الثلاثاء 23 يوليو، في الثامنة مساءً، عرضًا فنيًا لفرقة كورال أسوان للموسيقى العربية، ويعقد قصر ثقافة العقاد، في الثامنة مساء، ورشة فنية عن الثورة، للمدربة ثناء عبد النبي، معلم خبير تربية فنية، بجانب معرض فني بعنوان "مكان في مصر"، ويعقد قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، يوم 28 يوليو، في العاشرة صباحًا، محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو بداية جمهورية جديدة"، يشارك بها الشاعر بكري عبد الحميد.

وتقدم ثقافة البحر الأحمر، يشهد قصر ثقافة الغردقة، الثلاثاء 23 يوليو، في الثامنة مساءً، عرضًا فنيًا لفرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية، بقيادة الفنان رضا ياسين، ويعقد قصر ثقافة غارب، في صباح اليوم ذاته، محاضرة بعنوان "إنجازات ثورة يوليو"، للباحث رمضان عبد العزيز، مدير القصر، كما يقدم بيت ثقافة القصير، في الثامنة مساء، احتفالية تتضمن أمسية شعرية، وعرضًا لفرقة القصير للفنون التلقائية، وفي يوم 28 يوليو، يقدم قصر ثقافة حلايب،عرضًا فنيًا لفرقة حلايب للفنون التلقائية في الثامنة مساء.

• إقليم وسط الصعيد الثقافي..

وفي إقليم وسط الصعيد الثقافي، تشهد المنيا، الثلاثاء 23 يوليو، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى الثورة، تقام في الثامنة مساء، على مسرح المحافظة، تتضمن معرضًا فنيًا، وعرضًا لفرقة كورال أطفال المنيا، وفقرات لذوي الهمم، وتختتم بعروض فنون شعبية لفرقتي ملوي والمنيا.

وفي الوادي الجديد، تقام الثلاثاء 23 يوليو، بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، ويوم 25 يوليو بقصر ثقافة موط، ويوم 29 يوليو بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، احتفاليات فنية بمناسبة ذكرى الثورة، تتضمن عروضًا فنية ولقاءات تثقيفية عن أسبابها ونتائجها، وورشًا فنية معبرة عن أهم أحداثها ومسابقات للأطفال، بالإضافة إلى فعاليات متعددة بأسيوط وسوهاج، منها: احتفالية يوم الثلاثاء في السابعة مساء بالمسرح الروماني، بسوهاج، تتضمن محاضرة عن الثورة وأثرها على المجتمع المصري، يشارك بها الشاعر عبد الحافظ بخيت، والدكتور محمد عبيد، مع عروض فنية لفرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

• إقليم شرق الدلتا الثقافي

يشهد إقليم شرق الدلتا الثقافي، عددًا مكثفًا من الفعاليات بمحافظاته الأربع، حيث يشهد النادي الرياضي بالدقهلية، الثلاثاء ٢٣ يوليو، محاضرة عن "ثورة 23 يوليو" تُقدمها شيرين سمير، في الحادية عشرة صباحًا، وفي اليوم ذاته، يعقد قصر ثقافة ميت الفرماوي، في العاشرة صباحًا، مناقشة مع الأطفال حول ذكرى ثورة يوليو 1952.

وفي الشرقية، يُقام يوم 29 يوليو، في الثامنة مساء، بقصر ثقافة منيا القمح، عرض فني لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية، كما يقدم القصر في الثامنة مساء 30 يوليو، عرضًا فنيًا لفرقة منيا القمح للموسيقى والغناء الشعبي، في الثامنة مساء.

ويستقبل مسرح دسوق بكفر الشيخ، يوم الخميس 25 يوليو، حفلًا غنائيًا في التاسعة مساء، وفي المركز الثقافي بكفر الشيخ، تقام احتفالية فنية يوم 28 يوليو، في الثانية عشرة ظهرًا، وفي دمياط تُقدم مكتبة العبيدية في الحادية عشرة صباح الثلاثاء 23 يوليو، محاضرة عن الثورة، للباحث منصور عبد الستار، وتقام بمكتبة كفر المياسرة، في السادسة مساء اليوم ذاته، ورشة حكي للأطفال عن الثورة ومكتسباتها.

- قطاع الإنتاج الثقافي..

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلًا فنيًا احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو ، فى التاسعة من مساء الثلاثاء ٢٣ يوليو، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحييه فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو ماجد سرور، حيث تُقدم باقة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر.

- صندوق التنمية الثقافية..

يُقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، صالون ذاكرة الوطن، بعنوان "يوليو ثورة الثقافة والفنون"، وذلك بمركز إبداع بيت السحيمي، الأحد 27 يوليو، في السابعة مساء، بمشاركة الناقد والمؤرخ الفني أحمد أسامة عمر، الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، الفنان التشكيلي عبد الرازق عكاشة، ويدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويعقبه حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

- المركز القومي للترجمة..

يُقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصمًا يصل إلى 40% على إصدارات المركز، وذلك حتى نهاية يوليو الجاري.

- الهيئة المصرية العامة للكتاب

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا يصل إلى 20٪ على إصدارات الهيئة بجميع منافذها، وذلك حتى نهاية يوليو الجاري.

- المركز القومي للسينما..

يقيم المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، عرضًا سينمائيًا، وندوة، بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريًا، بمكتبة مصر العامة، بالدقي، وذلك يوم الأربعاء 24 يوليو، في الواحدة ظهرًا .

كما يُعرض خلال الفعاليات فيلم" 4 أيام مجيدة"، للمخرج صلاح التهامي، والذي يعرض لقطات تاريخية، وتوثيق لتغيير مجرى النيل أثناء بناء السد العالي، وفيلم "معبد أبوسمبل"، للمخرج سعد نديم، ويرصد من خلال أحداثه وقائع نقل "معبد أبو سمبل"، بعد تحويل مجرى النيل، ويعتبر بناء السد العالي أحد النتائج الإيجابية لثورة 23 يوليو المجيدة.

يعقب عرض الأفلام ندوة يشارك بها الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني، الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، وتديرها الدكتورة هبة حمزة، وذلك للحديث عن "سينما ثورة يوليو" وكيف حدث تحول واتجاه نحو السينما ذات الطابع والهوية الوطنية.