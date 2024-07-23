شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: دعم إسرائيل لبناء المستوطنات لا يتوافق مع القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 22 يوليو 2024 09:06 م
قالت الخارجية الأمريكية، إن دعم إسرائيل لبناء المستوطنات لا يتوافق مع القانون الدولى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 70 شهيدا إثر تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرقي خان يونس، وإصابة أكثر من 200 آخرين، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية.
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