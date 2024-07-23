شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء أعراض كورونا لدى الرئيس الأمريكى بايدن بدرجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 22 يوليو 2024 09:43 م
قالت وكالة رويترز للأنباء، إن أعراض كورونا لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اختفت بدرجة كبيرة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، أمس الأحد، الانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء حملته الانتخابية.. وبعد ساعات أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
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