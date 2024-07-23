شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: أولمبياد باريس رسالة العالم لنشر السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: أولمبياد باريس رسالة العالم لنشر السلام.. الرئيس السيسى يشيد بخطط "أباتشى" لتوسيع أعمالها فى مصر وفقا لأعلى للمعايير العالمية.. إسرائيل تكثف القصف على غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

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