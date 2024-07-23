شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بعدد من مساجد القاهرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجولة على عدد من مساجد القاهرة تفقد فيها أعمال الصيانة والتطوير والحالة الإنشائية لهذه المساجد.

ورافق وزير الأوقاف في الجولة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والمهندسة سماح السيد فوزي مدير الإدارة الهندسية بأوقاف القاهرة، وحسام الدين محمد بالإدارة الهندسية بالمديرية ومشرف الأعمال.

بدأت جولة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بتفقد أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث استقبله في المسجد الدكتور أشرف فهمي موسي مدير عام التدريب والدكتور عباس صالح إمام مسجد النور بالعباسية، وتابع وزير الأوقاف عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال.

وتفقد وزير الأوقاف مسجد السيدة عائشة (رضي الله عنها) جنوب القاهرة بحضور المهندس هاني ماهر مدير إدارة المقاولون العرب، والمهندس عبد الرحمن رضا مدير المشروع بالسيدة عائشة، ولاحظ وزير الأوقاف وجود عدد من المعوقات أدت إلى تأخر الانتهاء من تسليم المشروع، ووجه وزير الأوقاف على الفور الدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة بعقد اجتماع عاجل بحضور كافة الأطراف للتنسيق وحل مشكلة تأخر المشروع وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

واختتم وزير الأوقاف جولته بتفقد مسجد المسبح بميدان السيدة عائشة بجنوب القاهرة بحضور المهندس عبد الرحمن رأفت مشرف المشروع، حيث تفقد الأعمال الجارية لتطوير المسجد.

ووجه الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الشكر لكل العاملين بهذه المساجد من مهندسين وفنيين وعمال وحرفيين ومهرة على كل الجهود المبذولة في إعادة تأهيل وصيانة وتطوير بيوت الله (عز وجل) لتكون منارة تهدي الناس إلى أقوم طريق، ولتكون مفتوحة بالنور والرحمة والروحانية والأمان لكافة رواها من ضيوف الرحمن من أبناء مصر الكرام.



زيارة وزير الأوقاف دكتور أسامة الأزهرى



الدكتور أسامة الأزهرى مع عمال المسجد



زيارة الدكتور أسامة الأزهرى



وزير الأوقاف مع العمال



جانب من زيارة الوزير



زيارة وزير الأوقاف



