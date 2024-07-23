شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عدة صواريخ على مستوطنة تسوريائيل وإصابة إسرائيليين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأن حزب الله أطلق عدة صواريخ من جنوب لبنان على مٌستوطنة تسوريائيل بالمناطق الشمالية وتسبب في إصابة إسرائيليين.

وأظهر مقاطع فيديو علي منصة "X " إطلاق عدة صواريخ على مستوطنة تسوريائيل، وجرى اعتراض بعضها في السماء فيما أصيب إسرائيليان بجروح جراء سقوط الصاروخ شمال إسرائيل.



وذكر موقع واللا الإسرائيلي بأن صواريخ لبنان وصلت إلى مستوطنة تسوريائيل التي لم يتم إخلاؤها في الجليل وتضرر مبنى.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت، بأن إطلاق الصواريخ إلى تسوريائيل أدى إلى سماع عدة انفجارات في عكا وكريات ومنطقة حيفا.