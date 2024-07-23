الغرف التجارية: مفيش بطاطس على الأرض والموجود في السوق خزين"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوت والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسمدة أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، ولا بد من توافرها، وخاصة لصغار المرزاعين، مشيرًا إلى أن زيادات أسعار الأسمدة سينعكس على أسعار المنتجات، محذرًا من بيع منتجات الأسمدة في السوق السوداء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أزمة الأسمدة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك العديد من الحلول خلال الفترة المقبلة.

وعن أزمة البطاطس، قال أنه لا يوجد محصول بطاطس على الارض والموجود في السوق هو مخزون في الثلاجات، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة، ونحن لسنا ضد التصدير، بل ضد معدلات التصدير التي تؤثر على السوق المحلي.

وتابع: "لا بد من مراعاة المصدرين، ولكن يجب مراعاة المخزون الاستراتيجي للمواطن، وفي جانب آخر، نناشد وزارة الزراعة نحتاج المزيد من الدعم للفلاح والثقافة الزراعية والإرشاد للمواطنين، للعمل عليها ".