نشرة التوك شو| مشروع استثماري على غرار رأس الحكمة.. واستهلاك تاريخي في معدل استهلاك الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، أمس الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الأعلى لتنظيم الإعلام: بعض تجاوزات المنصات الرياضية مكانها المحكمة

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وزارة الشباب والرياضة ولجان الشباب والرياضة بالبرلمان، واتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام، عليهم الدور الأكبر لمراقبة المنصات الرياضية.

وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لم يتم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأي تجاوزات، على الرغم من السباب المتواصل، الذي قد يصل للمحاكم.

وتابع أن المجلس منح أصحاب المنصات الإعلامية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة، وذلك في إطار تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ضبط المشهد الإعلامي ومساعدة بيئة الاستثمار الواعدة في المجال الإعلامي خلال المرحلة القادمة.



الصحة: توفير الطواقم الطبية لتشغيل 50 سرير رعاية في سوهاج

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة قدمت منح تدريبية وبعثات لمديري مستشفيات سوهاج، للتدريب على إدارة المستشفيات في فرنسا والدول المتقدمة حتى يطبقوا النموذج الغربي في مستشفيات سوهاج.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "علي مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي ويذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنه تم عمل فرق متكاملة للمرور على المحافظات خلال برنامج مدته 6 أشهر والهدف منه رصد وحل جميع مشاكل المواطنين وتقييم الخدمة الصحية.

وتابع: بدأت جولة الفرق اليوم في مستشفيات سوهاج بالتعاون مع مؤسسات المحافظة وأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمة في مستشفيات سوهاج.



شعبة الأدوية: انفراجة في أزمة النواقص.. ونسعى لتأمين احتياجات المستشفيات من الأنسولين

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ضخ لكميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية ستؤدي لانفراجة في أزمة نقص الدواء بداية من الأسبوع المقبل.

وقال: هناك نوعان من الإنسولين وهناك الإنسولين الوطني المصري وهذا النوع من الإنسولين متوفر ويغطي القطاع الصحي الحكومي والتأمين الصحي.

وأضاف عوف في مداخلة هاتفية في برنامج "مع خيري " المذاع على قناة " المحور": "هناك نوع من الإنسولين مستورد وكان به أزمة".



خبير اقتصادي: مشروع استثماري يتم تحضيره مع دولة عربية على غرار رأس الحكمة

أعلن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل مشروع استثماري كبير يجري التحضير له بالتعاون مع دولة عربية شقيقة، ليكون شبيها بصفقة "رأس الحكمة" التي سبق طرحها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف لضخ أموال ضخمة في الاقتصاد والمساعدة على خفض مستوى الدين الخارجي للبلاد، إضافة إلى تعزيز احتياطي العملة الأجنبية.

وخلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد بدرة أن الخطط الاستثمارية المستقبلية تعتمد على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وذلك بغية جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وتحدث بدرة بتفصيل أكبر عن الأثر الإيجابي المتوقع لهذا المشروع على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يساهم في تقليل عبء الدين الخارجي ويزيد من احتياطيات العملات الأجنبية.

بـ 165 مليون متر مكعب من الوقود.. البترول: تسجيل استهلاك تاريخي في معدل استهلاك الطاقة السبت الماضي



أعلن المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن رقم قياسي جديد في معدل استهلاك الطاقة في البلاد، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من الوقود نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ من الوقود السبت الماضي، ويعد ذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مصر لاستهلاك الطاقة.

وأوضح عبد العزيز في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، بأن الرقم الجديد يعكس مدى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في مصر بشكل كبير وغير مسبوق، وأرجعه إلى الزيادة السكانية الكبيرة والتحسين المستمر في دخل الفرد المصري وارتفاع مستوى المعيشة.

وأكد متحدث البترول، أنه وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في إنتاج النفط والغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن قطاع البترول نجح في تلبية كافة متطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة، وخاصةً قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطاته لتوليد الكهرباء.

ترك الزوج للصلاة هل يبيح للزوجة طلب الطلاق؟.. الإفتاء تجيب

توجهت إحدى المتصلات بالسؤال لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تستفسر عن الحكم الشرعي لطلب الطلاق في حال تقاعس زوجها عن أداء الصلاة بانتظام.

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، العضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأنه لا يجوز للمرأة التفكير في الطلاق كحل لهذه المشكلة لأن ذلك يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبدلاً من ذلك، ينبغي البحث عن طرق أخرى تشجع الزوج على المواظبة على الصلاة.

وأكدت إبراهيم خلال حوارها عبر فضائية "الناس"، على أهمية الابتعاد عن العناد والتحلي بالحكمة والموعظة الحسنة، مضيفة أن الحياة الزوجية تتطلب التعاون والتناغم بين الزوجين، لذا فعلى المرأة أن تحرص على تربية أولادها وتعليمهم الصلاة وعدم تحميل الأب وحده مسؤولية أدائهم للشعائر الدينية.