شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، القيادات التنفيذية في المحافظة بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود للعمل على تذليل العقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.

وأكد المحافظ متابعته اليومية لنسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح، موجهًا بتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيراً عليهم، وتوفير كل سبل الراحة لذوي الهمم، وكبار السن بما يحقق الصالح العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.. ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.

8- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التالية:

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.

- تقرير معاينة سابق على تقديم لطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن اعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

- المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون - إنترنت).

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

10- إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.