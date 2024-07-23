شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024.. رابط موقع التنسيق للتسجيل لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل وحجز اختبارات القدرات، حيث يتاح للطلاب التسجيل لاختبارات القدرات من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، ومن المقرر أن يتاح التسجيل يوم الخميس المقبل 25 يوليو الجارى.

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية.

أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 بموسم تنسيق الجامعات 2024 والذى تضمن عددا من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

ومن بين الإرشادات للطلاب، أنه يعرف الطالب نتيجة اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق فقط، كما أنه ممنوع نهائيا تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات فى حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية.