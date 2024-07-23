شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف منزل مأهول بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف منزل مأهول بمدينة غزة شمالي القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

واقتحم عشرات المستوطنين، قبيل منتصف ليلة أمس الإثنين، بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية، أن أعدادًا كبيرة من المستعمرين اقتحموا المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، تحت حماية مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بأداء صلوات تلمودية وتدنيس لهذه المقامات.