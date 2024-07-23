شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات العام الدراسى الجديد تزامنا مع استقبال ملفات الطلاب الجدد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المدارس فى استقبال ملفات الطلاب الجدد المتقدمين والملتحقين بالصف الأول الابتدائي والأول الإعدادى والأول الثانوى بالعام الدراسي الجديد 2025، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024-2025، حيث يسدد أولياء الأمور للأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية 305 جنيهات و305 جنيهات للصف الأول الابتدائي والصف الثانى والثالث الابتدائى 305 جنيهات و305 جنيهات للصف الرابع الابتدائي، وبالنسبة لمصروفات الصف السادس الابتدائى 205 جنيهات، ومصروفات الصف الأول الإعدادي بالمدارس الحكومة وصلت إلى 205 جنيهات، ومصروفات الصف الثاني الإعدادي 205 جنيهات ومصروفات الصف الثالث الإعدادي: 205 جنيهات.



أما مصروفات المدارس الحكومية لطلاب المرحلة الثانوية للصف الأول الثانوي العامة، 520 جنيهات ومصروفات الصف الثاني الثانوي 505 جنيهات ومصروفات الصف الثالث الثانوى وصلت إلى 505 جنيهات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت أنه حرصاً على راحة أولياء الأمور ، يتم استلام ملفات التقدم للصفوف ( الأول رياض أطفال - الأول الإبتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى ) بدون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية ، على أن يتقدم ولى الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي.