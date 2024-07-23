الليلة بـ193 ألف غير قابلة للاسترداد.. 25 صورة ترصد إحدى أغلى شاليهات الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات، حيث يعد هذا الوقت من العام فرصة مثالية للعديد من الأسر للسفر والاستمتاع بالعطلة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، إحدى أغلى شاليهات الإسكندرية، وفق موقع "بوكينج"، كالتالي:

ساحل الشمالي قرية أمون

- يقع في قرية الشروق، ويضم أماكن إقامة مع مسبح خاص.

- يوفر الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- تقع مقابر كوم الشقافة على بعد 45 كم وتقع محطة مصر على بعد 40 كم من الشاليه.

- يوفر الشاليه المكيف إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة.

- يتكون من غرفتي نوم ومطبخ مجهز بالكامل.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم من الشاليه، في حين تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لساحل الساحل الشمالي قرية أمون حيث يقع على بعد 16 كم منه.

- تبدأ الليلة من 173 ألف جنيه، وتصل إلى 193 ألف جنيه.

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