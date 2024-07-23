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اليوم.. الحوار الوطني يناقش بدائل الحبس الإحتياطي وتعويض المحبوسين خطئاً

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:
يعقد اليوم الثلاثاء، مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أجندة الجلسات المنتظر انعقادها حيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة 11 صباحا وتنتهي 3 مساء، ويناقش خلالها مقترحات بدائل الحبس الاحتياطي ومدة الحبس.
ثم تنطلق الجلسة الثانية في تمام الساعة 4 عصرا وتنتهي الساعة 7 مساء، ويناقش خلالها التعويض عن الحبس الخطأ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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