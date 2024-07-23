رفض منع تصديرها.. نقيب الفلاحين للمواطنين: "كلوا ملوخية أو سبانخ بدلا من البطاطس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب دعوته للمواطنين بالبحث عن بدائل للبطاطس، وعدم الإلتفات لمطالب وقف تصديرها بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال أبوصدام خلال تصريحات خاصة لمصراوي: إن مصر بذلت مجهودات مكثفة لفتح أسواق تصدير البطاطس في الخارج وإبراز مميزاتها، وليس معقولا بعد كل ما فعلناه أن نوقف تصديرها بسبب توفير احتياجتنا المحلية.

وأوضح أبو صدام، أن مصر تزرع 600 ألف فدان سنويا من البطاطس، مقسمة لثلاث عروات، العروة الصيفية تمثل 30 % والعروة الخريفية تمثل 10% والعروة الشتوية تمثل 60%، موضحا أن سبب ارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلي خلال العروة الحالية (الصيفية) هو نقص تقاوي البطاطس المستورد في ديسمبر الماضي داخل الأسواق الأوروبية، والتي تم استخدامها لزراعة المحصول المعروض بالأسواق حاليا.

وتابع: هذا الأمر ترتب عليه نقص في الكميات المستوردة لتصل لـ115 ألف طن في حين أن احتياجتنا 145 ألف طن، وأدى إلى انكماش نسبة الأراضي المنزرعة بالبطاطس وارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية.

ودعا أبو صدام، المواطنين إلى البحث عن بدائل لتناول البطاطس خلال الفترة الحالية مثل الملوخية أو الفاصوليا وغيرها.

وشدد على ضرورة استمرار تصديرها للخارج وعدم الإلتفات لمطالب وقف التصدير.

وشهدت أسعار البطاطس خلال الأيام الأخير ارتفاعا بمختلف الأسواق، إذ وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق لـ40 جنيه.