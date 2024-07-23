شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لأبناء المصريين فى الخارج بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن جدول امتحانات الدور الثاني لـ (أبناؤنا في الخارج)، والتي تبدأ السبت 27 يوليو الجاري باختبارات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مادة القرآن الكريم.

وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي في مواد الهندسة (علمي)، التاريخ (أدبي)، الحاسب الآلي (نموذجي وخاص).



الاول و الثانى الثانوى



الأول و الثانى الثانوى



الاول و الثانى والثالى الاعدادي



الاول والثانى و الثالت الابتدائى



الرابع و الخامس و السادس الابتدائى