شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط لصوص المساكن عبر تخدير أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص المساكن عبر تخدير أصحابها، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص المساكن عبر تخدير أصحابها.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص المساكن عبر تخدير أصحابها، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص المساكن عبر تخدير أصحابها.