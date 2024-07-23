شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت.. تصل 95% بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إلى الأحد 28 يوليو 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 30- 35 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 95 %

الصغرى نهارا 50- 55 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 55- 60 %

الصغرى نهارا 15- 20 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 20- 25 %

الصغرى نهارا 10- 15 %



ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد .

ومتوقع اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح بأغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.