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السيدة انتصار السيسى: ثورة 23 يوليو كانت نموذجًا فى إرادة وكفاح شعبنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:43 ص

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية،  بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدةً أنها كانت نموذجًا في إرادة وكفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني.


جاء ذلك فى منشور للسيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مضيفةً:"كل عام وشعب مصر في أمن وسلام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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