شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: ثورة 23 يوليو كانت نموذجًا فى إرادة وكفاح شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدةً أنها كانت نموذجًا في إرادة وكفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني.



جاء ذلك فى منشور للسيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مضيفةً:"كل عام وشعب مصر في أمن وسلام".