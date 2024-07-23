شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالحوار الوطنى: الإفراج عن المحبوسين يعكس وجود مناخ سياسى جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين، إذ إنه يعكس وجود مناخ سياسي جيد، وهذه ليست أول مجموعة يُفرج الرئيس السيسي عنها، بل سبقها مجموعات كثيرة من قبل، مشيرا إلى أن هذا الملف يشهد تحسنا كبيرا.

وأضاف «الشبراوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الإفراج عن المحبوسين من أكثر الملفات التي تنال اهتماما بالغا على طاولة الحوار الوطني باستمرار، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط تطبق على المُفرج عنهم، كسجناء الرأي، والذين لم تلطخ أيديهم بالدماء، والأشخاص الذين لم يتجاوزا على الوطن.

وتابع: «سيعقد الحوار الوطني جلستين صباح اليوم، الأولى تختص بمعالجة مسألة الحبس الاحتياطي، وبدائله، أما الثانية تتناول ملف تعدد الجرائم وتعثرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي والتدابير المصاحبة له».