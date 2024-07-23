بينهم 20 بندقية آلية.. ضبط 73 متهمًا بحوزتهم 122 سلاح ناري ومخدرات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ أسفرت جهودها عن ضبط 73 قضية حيازة أسلحة نارية، بإجمالي 122 قطعة سلاح ناري عبارة عن (20 بندقية آلية - 35 بندقية خرطوش – 67 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (73 متهما "لـ 64 منهما معلومات جنائية").

كما ضبط 15 قضية "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1.860 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (15 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 568 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك يأتي ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.