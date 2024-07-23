حالتا اختناق في حريق شقة بعقار كبابجي شهير بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بالجيزة، حالتي إصابة باختناق نقلت إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بشارع المحطة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بعقار كبابجي الشلقاني المكون من 7 طوابق، مما أسفر عن سقوط حالتي اختناق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل للعلاج، وتمام الإخماد مع تنفيذ عملية التبريد.