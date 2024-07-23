الداخلية: ضبط 435 متهمًا بحوزتهم 120 سلاح ناري و268 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 327 متهمًا، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 268 كيلو جرام.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت أجهزة الأمن 108 متهمًا بحوزتهم 120 قطعة سلاح ناري.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 83 ألف 733 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.