شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تفتتح أول نادى للنقابة وتعلن افتتاح آخر ببورسعيد قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت النقابة العامة للتمريض، مساء أمس، نادى نقابة التمريض المصرى بالمعادى، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ،و الدكتور على أبو قرين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، والدكتورة مى العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة، ونخبة من القيادات التمريضية وأعضاء مجلس النقابة بكافة المحافظات.



وأبدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، سعادتها بإفتتاح أول نادى للتمريض فى مصر، مؤكدة إنه كان حلم طال انتظاره وتحقق الأن، معلنة عن افتتاح مقر نادى التمريض المصرى فى محافظة بورسعيد قريبًا ليكون النادى الثانى للنقابة.

وتابعت قائلة؛ أتمنى أن يكون للنقابة 27 نادى تابع للتمريض فى كافة محافظات مصر لخدمة التمريض وأسرهم، مؤكدة أن نادى تمريض المعادى كان بمثابة الباكورة، موجهه الشكر لوكيل نقابة التمريض عبده رفعت على جهوده حتى خرج النادى بشكل يليق بالتمريض المصرى.

وبدوره قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن وجود نادى للتمريض أمر فى غاية الأهمية، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية عندما وصفت الصحة بإنها حالة من الكمال البدنى والنفسى والإجتماعى، وبالتالى فأن الاهتمام بالجانب الاجتماعى للتمريض فإنه يصب فى صالح الصحة العامة.

وأضاف أن نادى التمريض المصرى هو جزء أصيل من أساس عملنا للإرتقاء بالصحة، مقدمًا بالشكر لكافة القيادات التمريضية وعلى رأسهم الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض على جهودهم لإنشاء النادى.

وقال الدكتور على أبو قرين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، أشعر بفخر غير عادى أمام التمريض المصرى، مؤكدًا أن مصر هى أعظم مدرسة فى العلوم الطبية على مستوى العالم.

وهنأ كافة أطقم التمريض بإفتتاح نادى التمريض المصرى، مؤكدًا أنه أول نادى للتمريض فى العالم العربى وقارة أفريقيا، لافتًا على ضرورة توثيق هذا اليوم والاحتفال به لتشجيع كافة الشعول والأمم أن تحذو حذو مصر.

وتابع: أتمنى أن يكون لنوادى التمريض بالعالم دور مهم فى المجتمعات وتكون دعم لكل ممرض وممرضة فى حياتها الاجتماعية، مؤكدًا دعم اتحاد المستشفيات العربية للتمريض المصرى، فلا وجود للطب بدون تمريض جيد.

وبدورها هنأت الدكتورة مى العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة، نقابة التمريض بإفتتاح نادى التمريض المصرى، مشيدة بجهود الدكتورة كوثر محمود وتفانيها لخدمة التمريض المصرى فى كافة المحافظات.