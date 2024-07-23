شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 80 شابا من 15 دولة.. صندوق مكافحة الإدمان يستقبل وفد برلمان الشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من برلمان الشباب العربى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وضم الوفد 80 شابا وفتاة من 15 دولة عربية "السعودية، الإمارات، قطر، الصومال، تونس، سلطنة عمان ، الجزائر ، لبنان ، سوريا ، فلسطين ، اليمن ، ليبيا ، الكويت ، الأردن، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.



وفد من برلمان الشباب العربى



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان

وتأتي زيارة وفد برلمان الشباب العربي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في إطار التنسيق مع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق وتعزيز التعاون بين الصندوق ووزارة الشباب في القضايا المتعلقة بالارتقاء بدور الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما برامج التوعية بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.



مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجرى حوارا مفتوحا مع شباب البرلمان العربى



وفد من برلمان الشباب العربى

وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة، استعرض خلالها الوضع الراهن لقضية تعاطى المخدرات على المستوى العالمى والإقليمي، وكذلك التجربة المصرية في خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، وبدأت العديد من الدول تطلب الدعم الفني من الصندوق فى إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، كما استعرض الدكتور عمرو عثمان " ملامح الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات ، التي قام الصندوق بإعدادها، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتعد هذه الخطة وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات وفقا للمعايير الدولية ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي ضوء "الإعلان العربى الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة " ، كما أجرى"عثمان " حوارا مفتوحا مع وفد شباب البرلمان العربي عن كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتضمن الحوار عرضا مفصلا عن مخاطر المخدرات المستحدثة والاصطناعية وعلاقتها بالامن المجتمعي في الوطن العربي.



وفى ذات السياق، زار وفد برلمان الشباب العربى أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،حيث توفر مراكز العزيمة التابعة للصندوق كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي ‏وصالة للألعاب الرياضية وملعب متعدد الأنشطة الرياضية ، وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.