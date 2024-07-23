شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة: ننسق مع التعليم العالى لإعفاء ذوى الهمم من مصروفات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، مجهودات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص الاهتمام بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والمعاهد، وأكدت على التعاون والتنسيق المستمر ما بين المجلس والوزارة فيما يخص كافة التيسيرات للطلاب من ذوي الإعاقة، والوقوف على كافة أوجه الدعم الذي تقدمه الوزارة للطلاب من ذوي الاعاقة، والخبرة الفنية الذي يقدمها المجلس في هذا الشأن .

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يتابع مع الوزارة أول بأول الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الإعاقة، سواء فيما يتعلق بـ التيسيرات المادية بإعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، إلى جانب الالتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة وإشراكهم في كافة الأنشطة الطلابية، والاهتمام بالتأهيل النفسي لهم

وحيت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، فكرة إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة والتابعة بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في هذه اللجنة، والتي يدخل في أدوارها الإشراف على كافة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، والتأكد من القيام بدورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع، ووضع المعايير التي تضمن دمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتقديم مُقترحات علمية لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للطلاب ذوي الإعاقة في الكليات المختلفة.